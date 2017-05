Législatives 2017 : une affluence des votants diversement appréciée dans l’ouest du pays

L’affluence des électeurs de la région Ouest du pays au niveau des bureaux de vote, ce jeudi, est diversement appréciée d’une wilaya à une autre, plusieurs heures après l’ouverture du scrutin, ont relevé les correspondants de l’APS. A Oran, principale métropole de la région, une affluence timide a été enregistrée dans les centres de vote ouverts à cet effet. Les observateurs estiment que cette tendance est coutumière aux électeurs oranais qui préfèrent généralement accomplir leur devoir dans l’après-midi, contrairement aux localités rurales où les électeurs préfèrent se rendre aux urnes aux premières heures de la journée. A Sidi Bel-Abbes, il a été observé une affluence moyenne du corps électoral au niveau des centres de vote du chef-lieu de wilaya notamment, dès les premières heures du scrutin. A Tissemsilt, région de l’intérieur du pays, les bureaux de vote ont connu, dès le lancement du scrutin, une grande affluence des citoyens pour accomplir leur devoir électoral notamment au niveau du chef lieu, a constaté l’APS, sur place Dans la wilaya voisine, Tiaret, une même affluence a été observée dans de nombreux bureaux de vote par les électeurs qui aspirent, en accomplissant ce devoir constitutionnel, "contribuer au changement dans la wilaya et approfondir la paix et la stabilité que connait le pays". A Mostaganem, une affluence importante a été observée notamment en zones rurales tandis que qu’en milieu urbain, la participation au vote a été timide. Une délégation d’observateurs de l’Union africaine était présente sur place. Quant à Ain Témouchent, les citoyens, notamment les personnes âgées, ont voté, en grand nombre, alors qu’à Tlemcen, les centres de vote notamment au niveau du chef-lieu de wilaya, ont commencé à accueillir, dès les premières heures de la matinée, les électeurs, surtout les jeunes et les personnes âgées pour exprimer leurs voix compte tenu de l’importance de ce scrutin et leur rôle en tant que citoyens afin de "contribuer au parcours politique du pays". Dans la wilaya de Nâama, où le scrutin a débuté, il y a 72 heures, chez les populations nomades et des zones éparses, l’opération de vote se poursuit normalement dans les autres agglomérations urbaines. Des observateurs de l’Union Africaine ont visité des bureaux de vote comme c'estait le cas à Aïn Sefra. APS