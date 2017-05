Législatives : deux centres de vote saccagés à Saharidj et escarmouches à Rafour (Bouira)

Deux centres de vote ont été saccagés jeudi dans la commune de Saharidj (Est de Bouira), où des jeunes ont empêché les citoyens d’accomplir leur devoir électoral, alors que des dizaines d'autres jeunes ont empêché l’arrivée des urnes à Rafour (M’Chedallah), après que des protestataires ont bloqué la route nationale N 26 menant vers Béjaia, a constaté l'APS. A Saharidj, plus d’une vingtaine de jeunes ont dès les premières heures du vote, empêché les citoyens d’accomplir leur devoir avant de saccager les deux centres de vote. Des citoyens ont été refoulés par des jeunes protestataires. A Rafour, un village relevant de la municipalité de M’Chedallah (Est de Bouira), la protestation a démarré depuis la nuit de mercredi à jeudi. Dans la matinée, des dizaines de jeunes ont bloqué la route nationale N 26 menant vers Béjaia pour empêcher l’arrivée des urnes dans leur villages. Des escarmouches ont opposé les protestataires, des jeunes, dont des étudiants avec des services de la Gendarmerie nationale, qui tentaient d’assurer le bon déroulement des opérations de vote dans cette région, a-t-on constaté. Les protestataires, qui jetaient des pierres sur une brigade de la gendarmerie nationale à Rafour, qui, ont-il dit, "rejettent les élections", tout en estimant que "le scrutin n’est pas la solution aux problèmes du pays". Plusieurs citoyens du village ont avoué que "ces jeunes sont en train de manipuler nos enfants pour semer le désordre et l’anarchie, il s’agit des manifestants, qui se disent anarchistes. Des notables et sages du village les ont incité à éviter ce genre de violence, mais en vain", a témoigné Hamid, un des citoyen du village. Hormis ces deux incidents, les opérations de vote se déroulent dans le calme dans les autres communes et régions, toutefois, avec un taux d’engouement faible durant les premières heures du scrutin. APS