Législatives : le flux d’électeurs à Montréal reprend progressivement après un début timide

Le flux d’électeurs reprenait progressivement mercredi et jeudi dans l’unique centre de vote de Montréal après un début timide, la participation de la communauté algérienne établie au Canada est en hausse constante au dernier jour du scrutin. "L’afflux des votants est progressif après un début timide. Les membres de la communauté se présentent encore en plus grand nombre par rapport aux premiers jours", a déclaré à l’APS Abdelghani Cheriaf, le Consul général d’Algérie à Montréal. La circonscription de Montréal, principale métropole du Québec où se concentre plus 90% de la communauté algérienne installée au Canada, compte à elle seule plus de 11.200 électeurs sur les 86.000 résidants inscrits au registre de ce Consulat général, a précisé M. Cheriaf. En dépit du nombre important de la communauté algérienne établie au Québec, le Consulat général n’a été autorisé à ouvrir qu’un seul bureau de vote. Les lois canadiennes n’autorisent pas de délocaliser les bureaux de vote hors des enceintes diplomatiques et consulaires, a -t-il expliqué. Contrairement aux Etats-Unis où l’ouverture des bureaux de vote est autorisée sans restrictions, le Canada limite l’aménagement des bureaux de scrutin aux seules missions diplomatiques et consulaires reconnues officiellement. "La délocalisation des bureaux de vote permet de rapprocher les électeurs des lieux de scrutin mais c’est un moyen qu’on ne pouvait offrir à nos compatriotes ", a-t-il dit. Le Consulat général a oeuvré dans le cadre des préparatifs du scrutin à permettre "une bonne fluidité et de meilleurs conditions d’accueil des électeurs" dans cet unique bureau de vote. Le vote par procuration qui pouvait résoudre en partie ce problème n’a pas été important durant les premiers jours du scrutin qui s’est déroulé, par ailleurs, dans le calme et sérénité. "Nous n’avons enregistré aucun dépassement ou contestation tout se passe dans le calme et la sérénité ", a souligné M. Cheriaf. Au total douze partis politiques sont en lice au Canada pour pourvoir les deux sièges parlementaires réservés à la zone quatre qui inclut également tous les pays du Continent américain et de l’Europe sauf la France. La liste des partis politiques qui se disputent les deux sièges de la zone 4 aux Canada représente toutes les couleurs politiques en Algérie. On y trouve le Front des forces socialistes (FFS), le Front national pour la Justice sociale (FNJS), Alliance Harakat Moujtma Es-Silm, El Fedjr El Djadid, le Front de libération nationale (FLN), l’Alliance nationale républicaine (ANR), Tajamoua amel El djazair (Taj), parti El Karama, l’alliance Nahda-Adala-Bina et le Parti des jeunes (PJ). La liste compte également deux candidats résidant au Canada en l’occurrence ceux du FFS et El Fadjr el Djadid. La présence des partis dans le centre de vote de Montréal a été assurée aussi bien par les candidats que par les représentants de ces formations politiques. APS