Législatives 2017 : ouverture de six bureaux de vote au Royaume-Uni et en République d’Irlande

Six bureaux de vote ont ouvert jeudi au Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, ainsi qu’en République d’Irlande, pour permettre à la communauté algérienne de voter aux législatives du 4 mai. Les bureaux de vote ont été installés à Birmingham et Manchester, en Angleterre, à Glasgow, pour l’Ecosse, au Cardiff, dans le pays de galles, à Belfast, pour l’Irlande du Nord et à Dublin, pour la République d’Irlande. Toute la logistique électorale et les moyens humains ont été mis en place pour faciliter le vote aux Algériens établis dans ces villes, a affirmé la consule, Mme Kenza Benali. APS