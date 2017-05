Nigeria : Le chef de Boko Haram blessé dans un bombardement

Le chef du groupe terroriste "Boko Haram", a été blessé et l'un de ses adjoints tué par un bombardement aérien dans le nord-est du Nigeria, a-t-on indiqué mercredi de sources sécuritaires. Deux avions nigérians ont bombardé des éléments de Boko Haram vendredi dernier dans Balla, un village à quelque 40 km de Damboa, en lisière de la forêt de Sambisa. "Abubakar Shehau a été blessé dans le bombardement et serait soigné près de la frontière avec le Cameroun, vers Kolofata", selon l'une de ces sources. "Son adjoint, Abba Mustapha, alias Malam Abba, a été tué ainsi qu'un autre de ses lieutenants, Abubakar Gashua, alias Abu Aisha", a ajouté cette source. Une autre source, Babakura Kolo, membre d'une milice civile de Maidaguri, la capitale de l'Etat de Borno et berceau du groupe terroriste, a confirmé ces déclarations, disant que "Shekau a été blessé et des commandants tués". "Parmi eux, se trouve son adjoint Malam Abba. Ils ont eu de lourdes pertes", selon cette source. Les autorités nigérianes ont déjà annoncé, au moins à trois reprises, avoir tué Shekau dans le passé. Depuis deux ans, les insurgés ont été chassés de la plupart des territoires dont ils s'étaient emparés en 2014. Mais, malgré cet affaiblissement, les attaques et attentats-suicides continuent. Le conflit, qui dure depuis 8 ans, a fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés, dont près d'un million dans la seule ville de Maiduguri.