Accidents de la route : 2 morts et 15 blessés à Aïn Defla

Deux personnes sont décédées et quinze autres ont été blessées mercredi dernier à Aïn Defla dans deux accidents de la circulation survenus sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant la wilaya, a-t-on appris auprès de la direction locale de la protection civile.

Le premier accident s’est produit au lieu-dit «Ouled El Mahdi» relevant de la commune de Hoceinia lorsqu’un camion semi-remorque a heurté (par derrière), un autre semi-remorque, causant le décès de l’un des conducteurs âgé de 46 ans, a-t-on indiqué de même source.

Le même endroit (Ouled El Mahdi) a été le théâtre du second accident qui est survenu suite à un carambolage ayant impliqué 9 véhicules et un camion qui roulait devant eux, causant le décès d’une femme (27 ans) et des blessures à 15 passagers dont l'âge varie entre 15 mois et 61 ans, a-t-on précisé. Aussitôt alertés, les services de la protection civile sont intervenus en vue d’évacuer les victimes vers l’hôpital de Khémis Miliana, mobilisant 5 ambulances, 3 camions ainsi que 35 agents, a-t-on signalé.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale en vue de déterminer les circonstances exactes de ce drame, a-t-on souligné.