Laghouat : Démantèlement d’un réseau de trafic d’ivoire

La brigade économique et financière relevant de la sûreté de wilaya de Laghouat a démantelé dernièrement un réseau spécialisé dans le trafic d'ivoire et saisi 13 kg de cette matière, a indiqué lundi un communiqué de la DGSN.

L'affaire remonte au 20 avril 2017 lorsque les éléments de la police ont arrêté lors d'un contrôle routinier à l'entrée nord de la wilaya un bus en provenance du Sud d'Algérie à bord duquel ont trouvé deux grandes pièces d'ivoire de plus de 13 kg en possession de deux ressortissants africains sans papiers.

Les mis en causes ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes pour les chefs d'accusation de contrebande et trafic d'ivoire et entrée et résidence illégale sur le territoire national, ajoute la même source.

Dans le cadre de sa lutte contre la criminalité, les éléments de la sûreté nationale relevant des wilayas d'Oran et de Sétif ont procédé la semaine dernière dans deux opérations distinctes à la saisie de1635 unités de produit pyrotechnique qui étaient destinés à la commercialisation illégale ainsi qu'à l'arrestation de 3 individus âgés entre 20 et 40 ans.(APS)