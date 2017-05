Accidents de la route : 40 morts et 1.383 blessés en une semaine

Quarante personnes (40) ont été tuées et 1383 autres blessées dans des accidents de la circulation, survenus du 23 au 29 avril dans plusieurs wilayas du pays, indique un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile.

La wilaya d'Ain Defla déplore le bilan le plus lourd avec le décès de six personnes et 55 autres blessées, suite à 24 accidents de la route. Durant la même période, les secours de la Protection civile ont, par ailleurs, procédé à l'extinction de 777 incendies urbains, industriels et autres et effectué 5435 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.