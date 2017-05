Médias : Lancement du site web relooké de l’APS

Le site principal de l’APS relooké et nettement amélioré a été lancé, hier, avec une nouvelle formule marquant une évolution aussi bien dans l’apparence que dans l’organisation du contenu. Ainsi, les principales informations en haut gagnent en visibilité tout en maintenant le système d’affichage en rubriques par blocs pour une navigation plus facile.

Le design web responsif utilisé offre une meilleure expérience de lecture pour l'internaute quel que soit le terminal utilisé (téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs de bureaux) en plus de la rapidité dans la navigation grâce à des outils d’optimisation. Le site, qui a subi des changements, est désormais hébergé dans les locaux de l’Agence. Il remplacera ainsi l’ancien site qui était hébergé provisoirement à l’étranger, dans l’attente de l’acquisition par l’APS de nouveaux équipements. Ces équipements étant disponibles, l’hébergement du site est assuré par les équipes de la Direction technique de l’Agence qui veillent à son bon fonctionnement et à sa sécurité.