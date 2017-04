Tlemcen et Blida : Saisie de 45 kg de kif traité et de 7.000 psychotropes

Par ailleurs les services de sureté des wilayas de Tlemcen et de Blida ont saisi 45 kg de kif traité et près de 7.000 psychotropes, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Les services de sureté des wilayas de Tlemcen et de Blida ont saisi dernièrement, lors de deux opérations distinctes, 45 kg de kif traité et 6.922 psychotropes, outre l'arrestation de deux individus», précise la même source. Par ailleurs, plusieurs descentes ont été effectuées, par les services de la police, durant les dernières 48 heures, dans les zones «sensibles» des villes de Mascara, Souk-Ahras, Saida, Sétif et Naama, ayant permis la saisie de «4.425 unités de boissons alcoolisées non facturées». Lors de ces opérations, des armes blanches utilisées dans les vols et cambriolages ont été saisies et 8 suspects arrêtés dont des repris de justice».

Dans la wilaya de Batna, la brigade de recherche et d'investigation (BRI) relevant de la sureté de wilaya a récupéré dernièrement 37 pièces archéologiques, outre l'arrestation des mis en cause.

Il s'agit de «10 pièces de monnaie argentées datant de l'ère coloniale (Napoléonienne) et 24 pièces de monnaie datant de l'époque romaine, outre deux médaillons de grand format, un médaillon de couleur jaune de moyen format et une épée». (APS)