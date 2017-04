Criminalité : Deux bandes de malfaiteurs démantelées à Alger

Deux bandes de malfaiteurs spécialisées dans le trafic de monnaie et de la drogue ont été démantelées cette semaine, a indiqué vendredi dernier, un communiqué de la Sûreté de la wilaya d'Alger.

Les services de la circonscription administrative de Sidi M’hamed ont traité ces affaires dans le cadre de la lutte contre les fléaux sociaux, a précisé le communiqué, ajoutant que 4 individus ont été arrêtés dans le cadre de l’affaire liée au trafic de monnaie.

Les services de police ont découvert au domicile de l’un des suspects une photocopieuse et 15 billets de 2.000 DA et d’autres coupures.

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République qui a placé l'un d'entre eux en détention provisoire, alors que les trois autres ont été mis sous contrôle judiciaire.

Dans la seconde affaire, deux individus ont été neutralisés pour trafic de drogue, note la même source, ajoutant qu'après la fouille du domicile d’un des suspects, des plants de cannabis ont été découverts ainsi que 15 grammes de cannabis. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République et ont été placés en détention provisoire.