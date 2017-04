Communauté à l’étranger : Vote aujourd’hui

Les 955.426 électeurs de la communauté nationale établie à l'étranger seront appelés aux urnes aujourd’hui, pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale populaire (APN), dans le cadre des élections législatives du 4 mai 2017. Les membres de la communauté nationale sont représentés par 8 députés au niveau de la chambre basse du Parlement représentant 4 zones géographiques, à raison de deux députés par zone. Sur les quatre zones géographiques établies, deux sont en France

(zone I à Paris et zone II à Marseille).

La zone III englobe les circonscriptions diplomatiques du Maghreb, Machrek, Afrique et Asie-Océanie, alors que la zone VI est composée des circonscriptions diplomatiques et consulaires d’Amérique et du reste de l'Europe (hors France). Selon des données communiquées par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, 61 centres de vote et 390 bureaux de vote seront mis à la disposition des membres de la communauté nationale à l'étranger pour leur permettre d'accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions. L'essentiel de la communauté nationale à l'étranger est établie en France qui compte 763.313 électeurs inscrits: 463.260 dans la zone nord et 300.053 dans la zone sud, selon les précisions du coordonnateur consulaire à l’ambassade d'Algérie en France.

Le même responsable a indiqué que 186 bureaux de vote seront ouverts simultanément dans les locaux consulaires et à l’extérieur pour les localités éloignées des postes consulaires pour permettre aux électeurs de choisir leurs députés parmi 19 listes dans la zone nord et 14 listes dans la zone sud. Contrairement aux précédents scrutins, le vote pour les législatives aura lieu pour la communauté algérienne établie en France durant trois jours, les samedi 29 et dimanche 30 avril, ainsi que le jeudi 4 mai de 8h à 19h.

Instituée par la nouvelle Constitution, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), composée de magistrats et de représentants de la société civile, a, de son côté, désigné ses représentants pour suivre le déroulement du scrutin à l'étranger et s'assurer de sa transparence et de sa probité.

Plusieurs leaders de partis politiques en lice pour les législatives ont animé des meetings à l'étranger, notamment en France, pour présenter leurs programmes, notamment dans son aspect relatif à la prise en charge des doléances et préoccupations des membres de la communauté nationale à l'étranger.