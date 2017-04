Algérie - Corée du nord : Examen du partenariat énergétique

La secrétaire générale du ministère de l’Énergie, Mme Fatma-Zohra Cherfi, a reçu le vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique et populaire de Corée du Nord (RDPC), M. Sin Hong Chol. Au cours de leur entretien, les deux parties ont examiné les voies et moyens de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine énergétique. À cet effet, Mme Cherfi a présenté les grandes lignes de la politique énergétique fondée sur la transition énergétique et le développement durable.

Les projets structurants à réaliser ont été mis en exergue, ainsi que les opportunités possibles de coopération, notamment dans les énergies renouvelables, la fabrication locale des équipements industriels y afférents, ainsi que la transformation des hydrocarbures et la formation. Pour sa part, M. Chol a insisté sur la nécessité de renforcer davantage les relations entre les deux pays, en particulier dans le domaine énergétique.

Dans ce sens, il a souligné les opportunités offertes à l’Algérie dans le domaine de l’exploration en Corée du Nord et les compétences dont dispose son pays dans le domaine de la transformation des hydrocarbures.