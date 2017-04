Tirage au sort de la 21e édition de la Ligue des Champions Total : L’USMA aux côtés du Zamalek, Ahli Tripoli et Caps United

Le représentant algérien en Ligue des Champions africaine Total, l’USM Alger, évoluera dans le groupe «B» aux côtés du réprésentant égyptien le Zamalek, ainsi que le Ahli Tripoli libyen et le Caps United du Zimbabwe. pour leur première confrontation africaine, les gars de Soustara accuilleront, à Alger les 12, 13 ou 14 mai prochain, le Ahli Tripoli. L’USMA mettra les bouchées doubles pour tenter d’aller jusqu’au bout de l’aventure sachant que la Ligue des Champions africaine est l’objectif numéro un tracé par la diréction du club cette saison. Pour rappel, le nouveau format de la Ligue des Champions Total, enregistre un changement, puisqu’on passe de deux à quatre groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient aux quarts de finale selon un programme établi à l’avance. Il y aura un tirage au sort pour désigner les équipes qui s’affronteront en demi-finales. En cas de qualification à partir de son groupe, l’USMA croisera le fer avec une équipe du groupe A.

M.-A. A.



Groupe A :

ES Sahel

Hilal

Merrikh

Ferroviario B



Groupe B :

Zamalek

USMA

Ahli Tripoli

Caps United

Groupe C :

Sundows

ES Tunis

AS Vita

Saint George



Groupe D :

Ahly

WAC

Cotton Sport

Zanaco