Adrar : 8 personnes appréhendées dans un lieu de débauche

C’est en agissant sur informations que les éléments de la 2e sûreté urbaine, relevant de la sûreté de wilaya d’Adrar, ont procédé à une perquisition au sein du domicile suspecté d’être en fait un lieu de débauche. Menée avec professionnalisme et dans le cadre de toutes les dispositions prises en pareille situation, cette opération s’est soldée par l’arrestation de 8 personnes en flagrant délit, dont une Subsaharienne âgée de 23 ans. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Adrar, les 8 coupables ont été jugés pour débauche et prostitution et ont écopé de peines de prison fermes allant d’une à deux années et d’amende de 50.000 à 20.000 DA. La Subsaharienne a quant à elle été innocentée de l’accusation principale, mais jugée pour immigration clandestine, avec 6 mois de prison avec sursis.

Ramdane Bezza