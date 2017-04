Conseil de la nation : Adapter le règlement intérieur

La Commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l'homme du Conseil de la nation a poursuivi hier ses réunions dans le cadre du processus d'adaptation du règlement intérieur du Conseil au dernier amendement constitutionnel. Instruites par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, ces réunions "s'inscrivent dans le cadre du processus de mise en conformité et d'adaptation du règlement intérieur du Conseil de la nation avec l'amendement constitutionnel de 2016 et la loi organique numéro 16-12 du 22 Dhou El Kaâda correspondant au 25 août 2016 portant organisation et fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale (ANP) et du Conseil de la nation, et leurs relations fonctionnelles avec le gouvernement", précise un communiqué de la chambre haute du parlement. (APS)