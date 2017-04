Mascara : Arrestation de deux dealers et saisie de stupéfiants

Poursuivant leurs efforts contre les dealers de stupéfiants, les éléments de la Brigade de lutte antistupéfiants relevant du Service de wilaya de police judiciaire de Mascara ont réussi à en neutraliser deux âgés de 25 et 30 ans et la saisie d’une quantité de psychotropes et de kif traité ainsi qu’une somme d’argent, et ce après deux descentes à Mascara et Ain Fares.

En effet, la première opération a permis d’arrêter un dealer âgé de 30 ans, une saisie de trois plaquettes de psychotropes soit un total de 28 comprimés et une somme d’argent considérée comme revenu du trafic illicite, et ce, après exploitation de renseignements indiquant que le suspect revendait des psychotropes au niveau d’El Argoub.

Il a alors été placé sous surveillance avant d’être arrêté en flagrant délit de possession de ladite quantité dissimulée sous ses vêtements. Une enquête a été ouverte à son encontre aboutissant à l’identification de son fournisseur toujours en fuite.

La seconde opération a permis d’arrêter l’autre trafiquant de 25 ans qui écoulait ses substances toxiques à bord de son véhicule à Ain Fares ; une saisie de quatre morceaux de kif traité pesant 7,8 grammes, ainsi qu’une somme d’argent. Deux procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des deux suspects présentés devant le parquet du tribunal de Mascara qui les a placés en détention.



