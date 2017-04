Mascara : Arrestation d’un dealer et saisie de stupéfiants

Poursuivant leurs efforts en matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, les éléments de la Brigade de recherches et investigations relevant du Service de Wilaya de Police Judiciaire sont parvenus à neutraliser un dealer âgé de 29 ans, avec la saisie de 19 grammes de kif traité, et ce suite d’exploitation de renseignements parvenus à la brigade au sujet de l’activité illicite du suspect âgé de 29 ans au niveau de Sidi Said à Mascara. Le mis en cause a alors été placé sous surveillance avant d’être arrêté et soumis à la fouille au corps, ce qui a permis de retrouver en sa possession une quantité de kif traité de 19 grammes sous forme de barrettes préparées à la vente et dissimulées dans un sachet en plastique. Le suspect a alors été arrêté et conduit au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte. Les procédures d’enquête accomplies, le suspect a été présenté devant le parquet du tribunal de Mascara qui l’a placé en détention.



A. Ghomchi