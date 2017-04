Attaque contre une base de l’armée afghane : 135 morts

Au moins 135 militaires afghans ont été tués et plus de 60 autres blessés, vendredi dans une attaque talibane contre une base militaire de la province de Balkh (Nord), a annoncé hier une source provinciale dans un nouveau bilan. Un précédent bilan de l’attaque faisait état de 100 morts et blessés. Dix assaillants ont pris d’assaut une cantine et une mosquée où étaient réunis des soldats non armés du «Corps 209 Shaheen», alors qu’ils effectuaient la prière du vendredi. «Les assaillants portaient des uniformes de l’armée. Ils sont arrivés à bord de deux jeeps militaires et sont parvenus sur les lieux après être entrés par la porte principale», a indiqué la même source. Sept talibans ont été abattus par les forces de sécurité après quatre heures d’échanges de tirs, tandis que deux autres se sont fait exploser et un autre a été capturé avec une gilet d’explosifs, selon la source. Il faudra encore attendre pour connaître plus de détails sur l’incident, aucun communiqué officiel n’ayant été publié jusqu’ici. De nombreuses victimes sont à déplorer du côté de l’armée afghane, ces derniers temps, le pays étant frappé par une vague d’attaques. Les attaques talibanes ont repris de plus belle depuis le début de l’année 2015, à la suite de la mise en retrait des troupes des États-Unis et de l’Otan. (APS)