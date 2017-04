Coopération algéro-américaine : Entrée en vigueur du Traité d’entraide judiciaire

Le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Algérie et les États-Unis, signé le 7 avril 2010, est entré en vigueur, à la faveur de la signature par les deux parties, jeudi à Alger, des documents portant échange des instruments de ratification de ce Traité. Les documents ont été paraphés par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, et l'ambassadrice américaine en Algérie, Mme Joan Polaschik. «Nous venons, à travers cette cérémonie, acter l'entrée en vigueur du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale, que l'Algérie et les États-Unis ont signé le 7 avril 2010», a déclaré M. Rabehi, soulignant que l’«Algérie se félicite de cet acquis important qui vient opportunément compléter le cadre juridique de la coopération entre les deux pays».