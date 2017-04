Situation dans le sud : La Manul préoccupée

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) a exprimé jeudi dernier sa « préoccupation » quant à la situation autour de Tamanhint dans le sud du pays où des combats intermittents continuent d'être signalés.

Dans un communiqué, la Manul s’est dite « profondément inquiète » de l'impact de cette violence sur la vie des habitants du sud du pays.

La mission onusienne a précisé avoir reçu des informations sur des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments, ainsi que sur l'augmentation des coupures d'électricité.

Selon la même source, il y a également des informations faisant état de familles qui fuient leurs maisons à Tamanhint vers Sabha et Ubari.

« Je demande à toutes les parties de cesser immédiatement toutes les hostilités pour éviter de nouvelles souffrances humaines inacceptables », a lancé Maria do Valle Riberio, Représentante spéciale adjointe du secrétaire général, chef adjointe de la Manul et coordonnatrice humanitaire.