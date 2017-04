assassinat du candidat du FLN : Un crime de droit commun

L’affaire de l’assassinat du candidat du FLN a l’élection législative, Djouder Saïd, 66 ans, cadre retraité des services des forêts de la wilaya de Béjaïa, se poursuit avec les quatre suspects arrêtés dans les wilayas d’Alger et de Tipasa, et transférés aux services de police de Béjaïa, souligne un communiqué du procureur de la République près le tribunal, qui cite : «En date du 31 avril 2017, les services de la police urbaine de Béjaïa ont été saisis de la disparition du dénommé Djouder Saïd, après avoir quitté son domicile, le 30 du même mois à bord de son véhicule de marque Volkswagen polo. À partir de là, nous avons ordonné une enquête sur l’affaire.» Le communiqué poursuit : «Le 19 avril en cours, et suite aux informations qui nous sont parvenues sur les investigations menées, nous nous sommes déplacés vers la forêt de Cap Carbon, accompagnés de la police judiciaire et scientifique, et du médecin légiste, où nous avons découvert le corps sans vie du défunt, et supervisé l’opération préliminaire. Le cadavre a été retrouvé en présence du suspect principal qui nous a indiqué le lieu du crime.» Rappelant que l’arrestation du suspect a été faite après l’élargissement des compétences à la police judiciaire de Béjaïa, qui s’est déplacée vers la ville de Bou Ismaïl, rattachée au tribunal de Koléa (wilaya de Tipasa) où a été retrouvé le véhicule de la victime. «Après l’exploitation des communications téléphoniques à partir du portable du défunt retrouvé chez un des 3 suspects, et la présence d’autres preuves trouvées dans le véhicule, le quatrième individu, qui est le suspect principal; a été arrêté à El-Harrach. Les quatre suspects sont en détention, en attendant l’achèvement de la première procédure d’investigation et leur présentation devant la justice.» Le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa souligne que suite à l’enquête menée, ce crime relève du droit commun.

M. Laouer