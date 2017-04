Parlement arabe : Le Conseil de la nation au Caire

Le Conseil de la nation prendra part aux travaux de la 5e réunion de la deuxième session ordinaire du Parlement arabe qui se tiendra au Caire du 21 au 24 avril, a indiqué hier un communiqué de la chambre haute du Parlement. Le Conseil de la nation sera représenté, à cette réunion, par Abdelkrim Korichi et Aziz Bezzaz, sénateurs et membres du Parlement arabe, précise la même source qui ajoute que l'ordre du jour portera sur les travaux de la séance plénière, les réunions des commissions permanentes et des sous-commissions; ainsi que la 10e réunion du bureau du Parlement arabe. M. Aziz Bezzaz prendra part également à la réunion de la sous-commission chargée de la révision des fonctionnaires du Parlement arabe prévue demain jeudi (20 avril) au Caire (Égypte). (APS)