MDN : Identification d'un terroriste éliminé à Jijel

Dans la cadre de la lutte antiterroriste, il a été procédé à l'identification du terroriste éliminé lors de l'opération de qualité menée par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), le 16 avril 2017, dans la zone d’Oued Essafsaf, wilaya de Jijel (5e RM). Il s'agit en l'occurrence du criminel dénommé «B. Ahmed» alias «Abou Ahmed», précise la même source. Dans le même contexte, et lors d'opérations de recherche et de ratissage des détachements de l'ANP «ont détruit à Jijel, Skikda et Tébessa (5e RM), trois abris pour terroristes contenant (8 mines de confection artisanale, une quantité de munitions, des explosifs et des denrées alimentaires». Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 5 camions chargés de 31 tonnes de denrées alimentaires, 30.200 litres de carburant et divers outils d'orpaillage, alors que d'autres détachements et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté 18 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Tamanrasset.