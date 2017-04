MDN : Un terroriste abattu à Jijel

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une embuscade tendue menée à la zone d’Oued Essafsaf, commune de Boudriaa Ben Yadjis, wilaya de Jijel/5e Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a éliminé, hier 16 avril 2017, un terroriste et récupéré un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov», précise un communiqué du MDN. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP ont découvert, à Skikda/5e RM et à Blida/1re RM, «deux abris pour terroristes, un atelier de fabrication d’explosifs, une bombe de confection artisanale et une quantité de munitions». Des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji-Mokhtar/6e RM, «3 contrebandiers et saisi 4 camions, 5,7 tonnes de denrées alimentaires, 5.400 litres de carburants, 26 groupes électrogènes et 19 marteaux-piqueurs», indique le communiqué.