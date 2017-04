Accidents de la route : 5 morts et 6 blessés en 24 h

Cinq personnes ont été tuées et six autres blessées dans six accidents de la circulation survenus du 16 au 17 avril au niveau de plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public lundi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger, avec 2 personnes décédées et 5 autres blessées, suite à 3 accidents de la route, précise la même source.

Par ailleurs, les mêmes services opérant dans la wilaya de Bouira sont intervenus pour le repêchage du corps d’une femme âgée de 34 ans, décédée noyée au niveau du barrage Kodiet Aserdoune, commune de Zbarbar, ainsi que l’extinction de 5 incendies urbains, industriels et de palmeraies dans les wilayas d'El Oued, Ouargla, Adrar, Biskra et Sidi Bel-Abbés.