Accident de la route : Un mort à El-Kala

Une personne a trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu sur un tronçon de la route nationale (RN) 44 reliant la wilaya d’Annaba à El Kala, dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris, hier, auprès de la protection civile. Le drame est survenu dans la région de Tonga, lorsque la victime, à bord d’une moto a été violemment heurtée par un camion et un bus de transport urbain, circulant en sens inverse, a ajouté la même source.

La victime, âgée de 24 ans a rendu l’âme sur place et sa dépouille a été transférée à la morgue de l’établissement hospitalier d’El Kala, a-t-on encore détaillé. Une enquête a été ouverte pour déterminer avec exactitude les causes de cet accident, a conclu la même source.