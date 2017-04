Frappes aériennes américaines en Somalie : 100 éléments shebab tués

Plus de 100 éléments du groupe terroriste shebab, dont 20 chefs, auraient été tués dans le sud de la Somalie dans des attaques aériennes américaines samedi matin, ont indiqué des habitants et des responsables. Les habitants et les agents de sécurité ont déclaré que les avions de guerre avaient visé les cachettes des extrémistes à Wargaduud et El-Adde, où plusieurs soldats kenyans ont été tués par des terroristes shebab en janvier 2016. Parmi les principaux chefs terroristes tués figurent Abdirahman Fillow et Abdirahman Ben Dutie lors de l'attaque de l'aube qui a également détruit deux engins explosifs à Wargaduud. Dutie est originaire de Marehanrer Dalal. «Hier soir (vendredi) à Wargaduud et El-Adde, les attaques aériennes américaines ont tué 20 commandants d'Al-Shebab, parmi eux Abdirahman Fillow et environ 85 extrémistes», a déclaré un agent de sécurité cité par l'agence Chine nouvelle sous couvert d'anonymat. «L'attaque a eu lieu à 2 heures du matin. Le siège continue» , a-t-il ajouté.