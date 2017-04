Italie : L'AC Milan vendu à des chinois pour 740 millions d'euros

L'AC Milan, vainqueur de la Ligue des champions à neuf reprises, a officiellement été vendu jeudi à Rossoneri Sport Investment Lux, un groupe d'investisseurs chinois, pour 740 millions d'euros, a annoncé l'ancien propriétaire Fininvest, la holding de Silvio Berlusconi. Le N.1 de Rossoneri Sport Investment Lux est l'homme d'affaires chinois Li Yonghong. Il devrait être nommé président de l'AC Milan vendredi lors d'une assemblée générale des actionnaires du club. Tout le conseil d'administration du club lombard sera nommé à l'issue de cette assemblée générale. Dans un communiqué commun, Fininvest et Rossoneri Sport Investment Lux expliquent que "les termes de l'accord sont les mêmes que ceux qui avaient été exposés en août et qui prévoyaient une évaluation de la valeur de l'AC Milan de 740 millions d'euros, y compris l'endettement du club, soit 220 millions d'euros au 30 juin 2016". Les deux entités précisent que 90 millions d'euros supplémentaires ont été versés pour couvrir les frais de fonctionnement du club depuis juillet 2016. Selon le communiqué publié jeudi, "les acquéreurs ont également confirmé leur engagement de procéder à des augmentations de capital significatives et à injecter des liquidités afin de renforcer la structure financière de l'AC Milan". Le club lombard aux 29 trophées occupe actuellement la 6e place en championnat d'Italie de Serie A.