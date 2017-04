Mascara : Arrestation d’une femme pour vol à la tire

Les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la Première Sureté Urbaine de Mascara sont parvenus à arrêter une quinquagénaire impliqué dans un vol à la tire dont a été victime une citoyenne qui a été dépossédée d’une pochette, et ce suite à une plainte déposée par cette dernière. Les faits remontent à la semaine en cours lorsque la victime se trouvait dans un magasin au niveau de Trig El Oued. L’auteure des faits a profité de l’inattention de sa victime pour s’accaparer de sa pochette contenant une somme d’argent de près de 03 millions de centimes ainsi qu’un téléphone portable. Une enquête a alors été ouverte, en exploitant les descriptions fournies par la victime, les policiers ont intensifié les recherches et investigations aboutissant à identifier la suspecte qui a été arrêtée et conduite au poste de police. La pochette objet du vol a pu être récupérée avec une somme de 18.000 DA ainsi que le téléphone portable volé. Une procédure judiciaire a alors été instruite à l’encontre de la mise en cause qui a été présentée devant le parquet du tribunal de Mascara qui l’a placée en détention.

A. Ghomchi