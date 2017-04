Diplomatie : Inauguration du nouveau siège de l’ambassade d’Algérie à Helsinki

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (MAE), Hassane Rabehi, a procédé jeudi dernier, en compagnie de Peter Stenlund, secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères finlandais, à l'inauguration officielle du nouveau siège de l'ambassade d'Algérie à Helsinki, indique un communiqué du MAE. Etaient présents à l'inauguration Mme Nawel Settouti, ambassadrice d'Algérie en Finlande, des représentants d’institutions officielles finlandaises et des membres de la communauté nationale établis dans ce pays. A cette occasion, les deux responsables ont prononcé, tour à tour, des allocutions dans lesquelles ils ont «loué l'excellence des relations entre les deux pays et souligné l'importance des potentialités dont ils disposent offrant de grandes perspectives pour une coopération gagnant-gagnant». M. Peter Stenlund a, en particulier, exprimé «la haute considération de son pays à l'égard de l'Algérie pour les multiples succès remportés grâce aux réformes engagées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux plans politique, social et économique, et également l'action constructive de sa diplomatie, son rôle stabilisateur dans la région et son apport en matière de paix et de sécurité au bénéfice de la communauté internationale». La cérémonie d'inauguration a été précédée par la tenue de consultations politiques entre les deux parties ayant permis l'examen de «l'état de la coopération bilatérale et les opportunités en vue de sa densification à l'avenir». Les deux responsables «se sont concertés sur les sujets d'actualité internationale et régionale et sont convenus de préserver la régularité du dialogue politique afin d’assurer une plus grande coordination des positions entre les deux pays au service de la paix, de la stabilité et du développement», souligne la même source. A cet effet, les deux responsables ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente portant établissement de consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.