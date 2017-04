M. Boutarfa reçoit l’ambassadeur du Mexique : L’énergie au centre des entretiens

Le ministre de l'Énergie, Noureddine Boutarfa, a reçu l'ambassadeur du Mexique à Alger, Juan José Gonzalez Mijares, avec lequel il s'est entretenu sur la coopération en énergie et sur la conjoncture pétrolière. Durant cette audience, les deux parties ont évoqué l'évolution des marchés pétroliers et les efforts communs entrepris pour la stabilisation des marchés, dans le cadre de l'accord de l’OPEP et non-OPEP, a indiqué le ministère dans un communiqué. M. Boutarfa et M. Gonzalez Mijares ont aussi abordé les opportunités de coopération et les échanges d'expérience entre l'Algérie et le Mexique, notamment dans le domaine des hydrocarbures et de la formation. Pour rappel, l'OPEP et des pays producteurs hors-OPEP, dont le Mexique, ont convenu, en décembre 2016 à Vienne, d'un accord, le premier du genre depuis une quinzaine d’années, pour agir ensemble, en réduisant leur production d’un total avoisinant 1,8 mbj à partir de janvier 2017, à raison de 1,2 mbj par l'OPEP et 600.000 bj par onze pays hors-OPEP (Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Mexique, Oman, Russie, Soudan et Sud-Soudan). Dans son rapport publié lundi dernier, l'OPEP a indiqué que la production mondiale a atteint 95,82 millions de barils par jour (mbj), en mars dernier, soit une baisse de 230.000 barils par jour (bj) par rapport à février, mais un surplus de 220.000 bj sur un an. À elle seule, l'OPEP a vu sa production diminuer de 153.000 bj, à 31,93 mbj sous le plafond qu'elle s'était fixée. Après une contraction de 690.000 bj à 57,32 mbj en 2016, l'offre non-OPEP devrait s'établir à 57,89 mbj cette année, soit une croissance de 580.000 bj, une nouvelle fois révisée à la hausse. Celle-ci proviendra essentiellement des États-Unis (+540.000 bj, soit 200.000 bj de plus que la précédente estimation), où le nombre de puits de forage en activité se multiplie. Quant à la demande mondiale d'or noir, elle devrait progresser de 1,27 mbj à 96,32 mbj, selon une prévision de l'OPEP.