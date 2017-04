Algérie/Unicef : Une coopération de qualité

Le représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) en Algérie, Marc Lucet, s'est félicité, lors de son audience avec la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, de la qualité de la coopération établie entre l'Algérie et l'organisation onusienne.

Lors de cette audience, M. Lucet, après avoir passé en revue les différents programmes mis en œuvre, «s'est félicité de la qualité de la coopération établie entre l'Unicef en Algérie et le secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme», précise un communiqué de ce ministère. Pour sa part, la ministre «a présenté un exposé relatif au programme du gouvernement en matière de prise en charge de l'enfance, notamment la petite enfance, les enfants handicapés et ceux en situation en difficulté».

Enfin, les deux parties «ont exprimé leur volonté de consolider la coopération bilatérale pour la promotion et le bien-être de l'enfant algérien», conclut la même source.