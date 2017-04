MDN : Cinq casemates, des armes et des explosifs découverts

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation de renseignements et suite à une opération de recherche et de ratissage menée dans la zone d’Oued Dekhil, wilaya de Skikda/5e RM, un détachement de l’ANP a découvert, hier 11 avril 2017, cinq casemates pour terroristes contenant 1 lance-roquettes de type RPG2, trois obus pour lance-roquettes, cinq mines de confection artisanale, cinq bombes de confection artisanale, ainsi qu’une quantité de munitions, de produits explosifs et des outils de détonation», note un communiqué du MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont intercepté à Tlemcen, Adrar, Biskra et Bordj Badji- Mokhtar, «56immigrants clandestins de différentes nationalités». D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué à Annaba/5e RM, «une tentative d’émigration clandestine de 14 personnes, et saisi une embarcation».