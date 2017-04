Etats-Unis - Corée du Nord : La tension monte

La tension est encore montée mardi entre Pyongyang et Washington avec de nouvelles menaces de Donald Trump, disposé selon lui à "résoudre le problème" nord-coréen seul, sans la Chine, tandis que la Corée du Nord se disait prête à la "guerre". "La Corée du Nord cherche des ennuis. Si la Chine décide d'aider, ça serait formidable. Sinon, nous résoudrons le problème sans eux!", a écrit mardi Donald Trump sur Twitter, en référence aux programmes nucléaire et balistique nord-coréens bannis par l'ONU.

Quelques jours après un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping, Donald Trump a en outre semblé lier les négociations commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales à la question nord-coréenne: "J'ai expliqué au président chinois qu'un accord commercial avec les Etats-Unis serait bien meilleur pour eux s'ils résolvent le problème nord-coréen!" Donald Trump avait accueilli Xi Jinping dans sa résidence privée en Floride jeudi et vendredi pour une première rencontre placée sous le signe de la cordialité. Il avait avant ce sommet déjà annoncé être prêt à "régler" seul le problème nord-coréen si Pékin tergiversait trop longtemps. Un message martelé dimanche par son secrétaire d'Etat.