Mali : Formation du nouveau gouvernement

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a nommé le gouvernement de son nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, qui compte 35 ministres, selon un décret lu mardi soir à la télévision publique.

Les titulaires des principaux portefeuilles au sein du précédent gouvernement, dirigé par Modibo Keïta, restent en poste, à l'exception du ministère de la Défense, occupé par M. Maïga jusqu'à sa nomination la semaine dernière. C'est l'actuel ambassadeur aux Etats-Unis, l'ancien ministre de l'Economie Tiéna Coulibaly, qui lui succède. La nouvelle équipe comprend sept femmes, contre huit précédemment. Les changements les plus notables concernent les ministères de la Santé et de l'Education nationale, alors que ces deux secteurs connaissent d'importants mouvements de grève.

Le nouveau Premier ministre a reçu mardi les deux principales centrales syndicales du pays afin de sortir de la crise sociale. Abdoulaye Idrissa Maïga est le quatrième Premier ministre du président Keïta, élu en 2013, après Oumar Tatam Ly (septembre 2013-mars 2014), Moussa Mara (avril 2014-janvier 2015) et Modibo Keïta.