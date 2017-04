Liban : Combats dans un camp palestinien

Au moins huit personnes ont été tuées dans les combats sporadiques qui opposent depuis vendredi des factions palestiniennes à un groupe islamiste extrémiste dans le plus grand camp palestinien du Liban, a-t-on appris de source médicale. Dans la ville de Saïda, dans le sud du pays, des affrontements sporadiques et de bruit de tirs ont retenti après une nuit d'intenses combats. Le bilan des heurts s'est aggravé à huit morts, dont cinq civils, selon des sources médicales.

Il y a au moins 40 blessés, dont trois dans un état grave et parmi eux un garçon de quatre ans. Les accrochages avaient éclaté vendredi soir lorsque les principales organisations palestiniennes du camp d'Ain Héloué se sont déployées en vertu d'un nouveau plan de sécurité, selon une source au sein du Fatah. Ces forces ont été la cible de tirs venant d'un quartier du camp tenu par des groupes islamistes extrémistes, opposés à ce plan de sécurité. En raison des affrontements, l'armée libanaise a pris des mesures à l'entrée du camp, fermant la voie rapide qui passe à côté d'Ain Héloué.