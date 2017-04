Sommet sur le leadership culturel : M. Mihoubi aux émirats arabes unis

La capitale des Emirats arabes unis, Abu Dhabi, accueille à partir d’aujourd’hui, le 1er sommet mondial sur le leadership culturel, avec la participation du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a indiqué un communiqué du ministère. Le sommet verra la participation de 300 dirigeants politiques et des personnalités du monde de la culture et des médias représentant plus de 80 pays, précise la même source. Parmi les thèmes qui seront abordés par le sommet, figurent « le rôle de la culture face aux défis mondiaux actuels et des techniques modernes dans la transformation du paysage culturel et dans la communication entre les civilisations » outre les répercussions de ces transformations sur l’enseignement, l’économie, la politique ainsi que sur tous les aspects de la vie quotidienne. Il est à signaler que l’événement est organisé par l’Autorité du tourisme et de la culture d’Abu Dhabi, en collaboration avec des entreprises et établissements spécialisés dans la production culturelle.