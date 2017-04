MDN : Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 8 avril 2017, un élément de soutien aux groupes terroristes à Touggourt / 4e Région militaire, précise la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, « un détachement de l’ANP a intercepté, à Béchar / 3e RM, un narcotrafiquant en possession de 20 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale en ont saisi, à Tlemcen / 2e RM, 2,8 kilogrammes ». Des détachements de l’ANP ont arrêté, dans la même journée, à Djanet / 4e RM, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar / 6e RM, « neuf contrebandiers et saisi deux camions, trois véhicules tout-terrain, 94,29 tonnes de denrées alimentaires et 2.000 litres de carburant ».

D'un autre côté, des détachements de l’ANP ont arrêté à Oran, Tlemcen et Bechar, 14 immigrants clandestins de différentes nationalités.­