Accidents de la route : 7 morts et 22 blessés en 24 heures

Sept personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées dans 7 accidents de la circulation survenus durant ces dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi hier par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Khenchela, avec 3 personnes décédées et 2 autres blessées, suite à une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur le RN 83, au lieu dit Oued El Mamlouh, commune de Djellal, précise la même source. Par ailleurs, les services de la Protection civile de la wilaya de Constantine sont intervenus pour prodiguer les soins de première urgence à 4 personnes incommodées par le monoxyde de carbone, émanant d’un réchaud à l’intérieur d’une habitation de la nouvelle ville Ali Mendjeli, commune d’El Khroub, ajoute-on, relevant que les victimes ont été traitées sur place puis transférées dans un état satisfaisant vers l’hôpital local.