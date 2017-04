Bejaïa : 6.654 interventions de la Protection civile

La Direction de la Protection civile de la wilaya de Bejaia, a enregistré durant les trois premiers mois de cette année, 6.654 interventions de tous types. Ainsi 3.176 malades et 554 blessés divers ont été évacués vers les différents centres de soins des localités de la wilaya. Pour les accidents routiers, les éléments de la protection civile sont intervenus sur 403 accidents de la circulation qui ont engendré 447 blessés dont 323 hommes, 86 femmes et 38 enfants et malheureusement 9 décès dont 7 hommes, 1 femme et 1 enfant. Le mois de mars dernier a enregistré à lui seul, 184 accidents de la circulation causant 204 blessés et 4 morts. Bien que le facteur humain demeure la principale cause de cette hécatombe qui ne cesse d’augmenter, 401 véhicules légers, 59 camions, 88 motos et 3 tracteurs agricoles ont été impliqués dans ces 403 accidents. Pour ce qui est des interventions pour extinction des feux, la Protection civile a enregistrés 194 incendies dont 23 incendies dans les milieux urbains, 6 feux dans les unités industrielles, 23 feux dans le milieu végétal, 14 incendies de véhicules et 122 autres feux divers survenus suite à l’incinération des ordures ou le nettoyage des champs. Durant le premier trimestre, les services de la Protection civile ont assuré 1.744 opérations constituées en majorité des différents dispositifs de sécurité (Visites de travail des autorités centrales, événements sportifs ou culturels et autres).

M. Laouer