Adrar : Arrestation d’un trafiquant d’alcool

Suite à des informations fiables, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Adrar ont pu arrêter le conducteur d’un camion de marque JMC, âgé de 50 ans et suspecté de s’adonner au transport et à la distribution de boissons alcoolisées. Ce dernier a fait l’objet d’une arrestation au niveau du point de contrôle nord de la ville, sur l’axe routier Adrar-Timimoun. La fouille du véhicule a permis de découvrir 815 bouteilles d’alcool de différentes marques, soigneusement dissimulées à l’intérieur d’un espace spécialement conçu pour le transport illicite de cette marchandise. Présenté devant le Procureur de la République près le tribunal d’Adrar, en comparution directe, le coupable a écopé de 6 mois de prison ferme et d’une amende de 50.000 DA, pour transport, détention de boissons alcoolisées en vue de leur commercialisation illicite, en l’absence de registre de commerce et de factures.

A Tindouf et agissant sur des informations faisant état de la présence d’un individu qui s’adonnait au commerce illicite de drogue, la brigade de lutte contre ce fléau, relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tindouf, a pu mettre fin aux agissements du suspect, en compagnie de trois autres individus, arrêtés au niveau d’un quartier de la ville, en possession de 10,7 g de kif. Les coupables ont immédiatement été présentés devant les instances judiciaires compétentes.

Ramdane Bezza