Recrutement d’enseignants : Concours prévu le 29 juin

Le ministère de l'Education nationale a affirmé que l'exploitation des listes de réserve relatives au concours de recrutement d'enseignants de 2016 pour les trois cycles de l'enseignement interviendra du 7 au 17 avril, en prévision du concours du 29 juin, a indiqué un communiqué du ministère rendu public, hier, sur son site électronique. Les directions de l'Education procèderont à l'exploitation de «la plate-forme numérique» pour convoquer les candidats concernés en fonction du «mérite, du cycle et de la matière», ajoute le communiqué. La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a annoncé lundi dernier l'ouverture de plus de 10.000 postes pour le recrutement externe d'enseignants en 2017, soulignant que le concours était prévu pour le 29 juin prochain. Le ministère a arrêté «un calendrier chargé» pour les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur encadreur, prévu le 31 mai, avant les épreuves professionnelles prévues entre les mois de juillet et août, concernant principalement les postes administratifs, en prévision de la prochaine rentrée scolaire, avait indiqué la ministre. (APS)