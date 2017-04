Béchar : Une station de surveillance de l’environnement

Béchar vient d’avoir sa station de surveillance de l’environnement qui, en attendant son inauguration officielle, devra permettre un contrôle de la pollution engendrée par les unités industrielles locales ainsi que l’intensité de la poussière éjectée dans l’air. Située sur la route des ksour du nord, cette structure dépendante de l’Observatoire national de l’environnement et de développement durable (ONEDD), devra entre autres permettre de mieux mesurer la pollution de l’air, causée par les activités de certaines entreprises, dont celles exploitant les carrières, telles celles implantées non loin du quartier de Béchar/Djedid et dont la population aura à maintes reprises sonner l’alarme, quant aux conséquences néfastes de ces carrières, sur leur santé, notamment celles des personnes âgées et des enfants.

Actuellement, bien des efforts sont consentis, dans le cadre d’une réduction des effets de la pollution, en matière d’enlèvement des déchets ménagers. A cet effet, 350 agents permanents ont été recrutés par la wilaya, pour un nettoiement de la ville de Béchar et par là même, une sauvegarde sanitaire des espaces verts et de certains sites, souvent en raison d’un manque de civisme de la part des citoyens.

Ramdane Bezza