Accidents de la route : 5 morts et 225 blessés en une semaine

Cinq personnes ont trouvé la mort et 225 autres ont été blessées dans 208 accidents de la route survenus dans les zones urbaines à travers le territoire national durant la période allant du 28 mars au 3 avril, a indiqué jeudi dernier un communiqué de la cellule de communication relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le nombre d'accidents de la route a baissé de 33 sinistres par rapport au bilan de la semaine écoulée, a précisé le communiqué. Le nombre des blessés a également reculé (-68 blessés) de même pour celui des décès (-5 décès), ajoute-t-on de même source. Les principales causes de ces accidents demeurent le facteur humain, suivi de l'état des véhicules et des routes, selon le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre toute forme de vente illégale notamment de boissons alcoolisées, les forces de sûreté ont procédé à la faveur d'opérations distinctes menées dans les wilayas de Saida, Sétif et Mascara, à la saisie de quantités importantes de boissons alcoolisées non facturées estimées à 7.694 bouteilles, indique-t-on dans un deuxième communiqué.

L'opération a permis l'arrestation de 5 individus âgés de 20 à 40 ans, a conclu le communiqué.