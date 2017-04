Association culturelle El-Amel d’Oran : Création d’un petit cirque pour l’enfance

L’association culturelle El- Amel d’Oran s’apprête à créer prochainement un petit cirque à Oran, premier du genre de la wilaya, a-t-on appris mercredi du promoteur de cette initiative, Sidi Mohamed Belfadel. Le lancement de ce cirque est en préparation, en collaboration avec des dramaturges, des clowns et des magiciens, a indiqué M. Belfadel, président de l’association culturelle El-Amel, versée depuis plus de deux décennies dans le 4e art. Il est attendu l’implication d’artistes à ce projet culturel récréatif visant à créer une dynamique dans ce domaine, a déclaré la même source qui a souligné que ce cirque confié au comédien Mohamed Mihoubi est appelé «Petit cirque d’Oran», destiné aux enfants. D’autres stars y seront associées, dont les comédiens Hamza Feghouli, connu dans le monde artistique sous l'appellation «Mama Messaouda», Bouabida et le magicien Daho. Les spectacles seront accompagnés par une troupe musicale moderne. Le contenu de ce cirque comprendra des jeux de magie, des spectacles artistiques, acrobatiques et avec des animaux, a-t-on ajouté. Les initiateurs de ce cirque envisagent de présenter le premier spectacle, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, le 1er juin prochain à Oran, et comptent négocier, avec l’Office national du tourisme, pour organiser des spectacles du Petit cirque d’Oran dans plusieurs régions du pays. (APS)