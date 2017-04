Mostaganem : 44,5 millions DA au profit de 48 clubs amateurs

Des subventions de l'ordre de 44,5 millions DA ont été allouées à 48 clubs amateurs de football de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris jeudi du directeur de la jeunesse et des sports. L'Espérance de Mostaganem (ESM) et le Widad de Mostaganem (WAM), clubs évoluant en championnat national amateur de football (groupe ouest), ont reçu chacun 4 millions DA, a indiqué Ramdane Benloulou. Dix clubs évoluant en division régionale 1 et 2 ont bénéficié de subventions entre 1 et 1,5 million DA, alors que 35 clubs amateurs des deux divisions honneur et pré-honneur ont reçu des montants variant entre 500.000 DA et 1 million DA, a-t-il ajouté. Ramdane Benloulou a souligné que ces aides sont inscrites au titre du Fonds national de promotion des initiatives de jeunes et de la pratique sportive du ministère de la Jeunesse et des Sports.