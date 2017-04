Béchar El Djadid, un réseau de distribution de la presse

Après la reconversion de son hebdomadaire en quotidien d’informations, El Djadid s’est lancé dans la distribution de la presse, à travers le territoire du sud-ouest : Béchar, Adrar, Tindouf, Nâama et El Bayadh. Une opération quotidienne que cette entreprise garantit pour 6 titres, dont le quotidien El Moudjahid et qui s’étend jusqu’au fin-fond ouest du pays (800 km) , à Tindouf, où ces journaux sont disponibles dès 9 h du matin, alors qu’ils le sont encore un peu plus tôt à Adrar (7h) et Béchar (6h). Ce réseau de distribution de la presse, qui compte dans ses rangs à peine 8 personnes, contribue ainsi au profit de cette partie du pays, à une disponibilité des journaux, mettant ainsi fin au calvaire des lecteurs qui, il y a quelque temps encore, et faute de distributeur ou de moyens de transport assurés, devaient se contenter de recevoir des informations considérées ailleurs, comme étant déjà « plates ». El Djadid Distribution approvisionne également en journaux 240 clients (kiosques et revendeurs) à travers les cinq wilayas du sud-ouest.

Ramdane BEZZA