Tindouf : 147 retraits de permis de conduire

Le service de l’ordre public, relevant de la sûreté de wilaya de Tindouf a, au courant du premier trimestre 2017, enregistré 9 accidents de la circulation, ayant causé des blessures graves à 11 personnes, la cause majeure de cet état de fait demeurant bien-entendu le facteur humain.

Dans le bilan trimestriel de ce corps de sécurité, il est également fait état des 4.838 contrôles de véhicules. Une opération ayant permis d’enregistrer 41 délits et 502 infractions au code la route, relevant de différents degrés, dont le nombre le plus important (328) relève d’infraction du 3e degré. 56 des 73 véhicules et motocycles soumis à un minutieux contrôle se sont vus mis en fourrière, alors que les retraits de permis de conduire ont atteint les 147 permis, pour une période allant de 3 à 6 mois.

R. B.