Bordj Bou Arreridj : Un recul net des accidents de la circulation

Les services de la gendarmerie ont enregistré 386 accidents qui ont fait 81 morts et 720 blessés au titre de l’année 2016. En 2015, le bilan a été de 532 chocs causant 121 morts et 1008 blessés. La baisse qui est de plus de 27 % a consisté en 16 accidents en moins. Le nombre des victimes a diminué de l’ordre de 40 pour les premiers et 288 pour les seconds. Cette tendance a été constatée sur les routes. Les axes qui connaissent une affluence certaine comme l’autoroute Est-Ouest et la RN 5 qui étaient les plus touchés par ce phénomène sont en tète de la nouvelle donne. C’est ainsi que le nombre d’accidents qui ont eu lieu sur le premier est passé de 98 en 2015 à 89 en 2016. Le second qui a été marqué par 92 faits similaires l’année d’avant est descendu à 74 en 2016. Le commandant de groupement qui indique que l’élément humain est derrière plus de 91 % de la recrudescence du phénomène d’après l’enquête diligentée par se services rappelle les actions de sensibilisation lancées pour lutter contre ce dernier. Ce sont ces actions qui ont été menés ajoute-t-il en collaboration avec les médias, le mouvement associatif et les différents services concernés avec l’occupation du terrain par les éléments de la gendarmerie qui ont permis la réalisation du résultat enregistré cette année, rappelle le lieutenant colonel Bekouche Lazreg. Pour éviter d’autres drames sur nos routes, il est nécessaire que tous les intervenants se mobilisent pour diminuer ce phénomène indique le lieutenant colonel Bekouche qui note que la lutte contre les accidents de la circulation ne doit pas être épisodique. C’est une affaire de tous les jours si l’on veut être efficace a-t-il conclu.

F. D.